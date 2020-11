Os irredutíveis comunistas: como o PCP mudou o congresso para não o adiar

Há Estado de Emergência e a possibilidade - ainda em aberto - de se manter o recolher obrigatório a partir das 13h no concelho de Loures, para onde está marcado o conclave comunista nos dias 28 e 29 de novembro. Mas nada disso impede o PCP de realizar o seu Congresso.Uma redução para cerca de metade do número de delegados e regras que impõem lugares sentados são algumas das adaptações feitas pelos comunistas para garantir que o Congresso se pode realizar em pleno Estado de Emergência sem pôr em causa as medidas sanitárias para conter a pandemia de covid-19.Fonte do PCP explica àque em vez dos habituais 1.200 delegados deverão estar presentes apenas cerca de 500. E não haverá convidados ou delegações estrangeiras, ao contrário do que é habitual.Mas há mais: os lugares vão estar marcados para garantir que em nenhum momento se quebra a regra do distanciamento social.À semelhança do que aconteceu na Festa do Avante, os comunistas querem mostrar uma organização sem falhas para calar as vozes que à direita têm questionado a realização do evento.De resto, Jerónimo de Sousa declarou mesmo esta quarta-feira, à saída da audiência em Belém sobre o Estado de Emergência, que o PCP quer usar o seu conclave para deixar a mensagem política de que a pandemia não pode servir de desculpa para suspender direitos."O nosso congresso vai ser um exemplo demonstrativo de que é possível exercer direitos e liberdades (ato cultural, evento, pequena restauração). Vai demonstrar. Vão ser tomadas todas as medidas sanitárias, em termos de circulação, proteção individual, o que permite dar garantias", assegurou o secretário-geral do partido aos jornalistas à saída de um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa no qual garantiu que o Congresso do PCP não foi tema."O Presidente da República não obstaculizou nem levantou dúvidas ou dificuldades em relação à sua realização", afirmou Jerónimo.Pouco antes, tinha saído de Belém uma delegação do CDS, que tem criticado duramente a opção de não adiar o Congresso. E o tema foi abordado também pelo PSD no seu encontro com o Presidente."Não entendemos que fechem supermercados e restaurantes e se obriguem as pessoas a ficarem em casa e se realizem congressos partidários", atacou o vice-presidente do PSD, Nuno Morais Sarmento, no fim da reunião com Rebelo de Sousa.Segundo a Constituição, o Estado de Emergência, "em nenhum caso" pode afetar os direitos "à cidadania", mantendo-se assim a possibilidade de realizar atividades políticas como um congresso partidário, pelo que o PCP tem cobertura legal para realizar o evento.Mesmo que haja um recolher obrigatório imposto em Loures (o concelho em que se vai realizar o Congresso), a atividade política poderá ser invocada para quebrar essa regra.Questionado pelasobre se o recolher obrigatório terá consequências na realização do Congresso, fonte oficial do PCP limita-se, contudo, a dizer não ter resposta para essa pergunta.Nuno Morais Sarmento, que deu voz às críticas à realização do Congresso comunista à saída do encontro com o Presidente, admite que do ponto de vista legal não há qualquer impedimento à sua realização, mas acrescenta o "exemplo" do seu próprio partido."Podemos dar o nosso contributo positivo", diz àMorais Sarmento, notando a opção do PSD Madeira que teve eleições diretas para a liderança e "decidiu adiar o Congresso que tinha marcado para este fim-de-semana".Sarmento não entra em considerações sobre o PCP, mas para bom entendedor... acrescenta ainda o exemplo da JSD que fez um Congresso recorrendo a meios digitais.