Medida foi implementada com o objetivo de fazer face à crise energética provocada, em parte, pela guerra na Ucrânia.

Comissão Europeia prolonga Mecanismo Ibérico até ao final do ano

A Comissão Europeia terá chegado a acordo e dado avalo ao prolongamento do Mecanismo Ibérico até ao fim deste ano. Em causa está um documento temporário que tem como principal objetivo limitar a subida do preço médio do gás na produção de eletricidade.





Segundo a informação avançada pelo Notícias ao Minuto , o mesmo deverá aplicar-se também em Espanha. Esta medida foi pedida a Bruxelas, pelos dois países, em março do ano passado devido à crise energética provocada, em parte, pela guerra na Ucrânia. Já em Portugal viria a vigorar a partir de junho do ano passado e, de acordo com o Governo, gerou já benefícios que rondam os 570 milhões.Na Península Ibérica, atualmente, o valor situa-se nos cerca de 60 euros por megawatt-hora (MWh).(em atualização)