Comissão de Finanças dá parecer positivo a Santos Pereira para governador do Banco de Portugal

O PS absteve-se, tendo a nomeação sido aprovada com os votos favoráveis do PSD, CDS-PP, Chega e IL.
A Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP) deu um parecer positivo à escolha de Álvaro Santos Pereira como governador do Banco de Portugal (BdP), esta quinta-feira, tendo o PS decidido abster-se.
Santos Pereira recebe aval para liderar o Banco de PortugalVítor Mota/Media Livre
A lei orgânica do BdP obriga o parlamento a emitir um parecer fundamentado antes de o executivo formalizar a nomeação do governador, documento que foi hoje votado hoje na COFAP.
O relatório contou com os votos a favor dos grupos parlamentares do PSD, CDS-PP, Chega e IL. O PS absteve-se.
A bancada socialista propôs que as conclusões incluíssem uma referência sobre a liberdade política dos funcionários do BdP, para deixar explícito que o governador não pode limitar “direitos, liberdade e garantias”, mas a iniciativa foi chumbada com os votos contra do PSD, CDS-PP, Chega e IL.
