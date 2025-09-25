Sábado – Pense por si

Portugal

PJ faz buscas na Câmara de Ponte da Barca

Lusa 15:35
Agentes estão a investigar “procedimentos de recrutamento de recursos humanos”.

A Câmara Municipal de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, foi esta quinta-feira alvo de buscas pela PJ, confirmou o presidente da autarquia Augusto Marinho.

Câmara de Ponte da Barca
Câmara de Ponte da Barca DR

Contactada pela Lusa, fonte da PJ de Braga confirmou as buscas realizadas durante a manhã de hoje, escusando-se a adiantar mais pormenores.

Segundo o autarca do PSD, os agentes da PJ fizeram uma busca ao departamento de contratação pública para investigar “procedimentos de recrutamento de recursos humanos”, alegadamente devido a “denúncias anónimas”.

“Vieram buscar documentação sobre vários processos de recrutamento de recursos humanos, desconhecendo se os agentes da PJ foram a outros departamentos por estar fora da Câmara", disse acrescentando que “tudo decorreu normalmente, com total colaboração do município”, salientou. 

Segundo Augusto Marinho, são “processos antigos”, anteriores à sua eleição como presidente da Câmara de Ponte da Barca, pela primeira vez em 2017, escusando-se a pormenorizar por “envolver pessoas”.

Augusto Marinho, que concorre agora ao seu terceiro e último mandato, disse não ter ficado “surpreendido” com esta operação da PJ “a duas semanas e meia das eleições autárquicas de 12 de outubro”.

O autarca do PSD lamentou o ‘timing’ da operação, mas disse compreender que “são a instituições a funcionarem”.

Para Augusto Marinho, a investigação da PJ “é uma questão política”. 

“Quando se quer chegar à presidência da câmara deve-se ter ideias. Esta não é a minha forma de estar na política. Não é a minha forma de estar na política e quero lamentar esta forma de se estar na política”, sublinhou. 

Tópicos Humanidade Política Recursos humanos Partido Social Democrata Ponte da Barca Braga Viana do Castelo
Investigação
PJ faz buscas na Câmara de Ponte da Barca