Comboio descarrila e corta Linha do Algarve

Um comboio que fazia a ligação entre Vila Real de Santo António e Faro descarrilou esta tarde, na zona da Quinta de Marim, no concelho de Olhão, mas não provocou feridos. A Linha do Algarve foi cortada. A circulação ferroviária na Linha do Algarve está interrompida desde as 15h27, entre Olhão e a Fuzeta.





Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) disse à SÁBADO que não há feridos. O descarrilamento de dois 'bogies' de uma automotora provocou apenas danos materiais, informa a Lusa. Segundo a fonte, "ainda não é possível adiantar uma previsão" para a conclusão dos trabalhos e a reposição das condições de circulação ferroviária na Linha do Algarve.

Para o local foram mobilizados 18 operacionais, apoiados por 8 veículos.