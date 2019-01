Uma colisão entre duas viaturas, uma das quais da PSP, provocou hoje sete feridos, cinco dos quais agentes desta força policial, em Santarém, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS)."Há dois feridos em estado grave, que são agentes da PSP", esclareceu a mesma fonte.O alerta para o acidente foi feito às 20:36 e ao local acorreram os bombeiros, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém e a PSP, com um total de dez veículos e 22 operacionais, acrescentou o CDOS.