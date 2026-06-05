Colisão entre ligeiro e pesado de mercadorias deixa um morto em Coimbra

Proteção Civil recebeu o alerta sobre a colisão pouco antes das 04:20 e, cerca de uma hora depois, ainda estavam no local 22 operacionais, apoiados por sete veículos.

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias causou esta sexta-feira um morto e deixou o trânsito condicionado no IC2 em Coimbra, disse à Lusa a Proteção Civil.



Acidente em Coimbra causou uma vírtima mortal Direitos Reservados

Um porta-voz do Comando Sub-regional da Região de Coimbra da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil confirmou o acidente, na freguesia de Cernache, município de Coimbra.

A Proteção Civil recebeu o alerta sobre a colisão pouco antes das 04:20 e, cerca de uma hora depois, ainda estavam no local 22 operacionais, apoiados por sete veículos.

A mesma fonte disse que o trânsito permanecia condicionado no troço do IC2 onde ocorreu o acidente.