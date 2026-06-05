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Portugal

Plataforma de cheques-dentista em baixo há vários dias. "Quem está a sofrer mais são os utentes"

Diogo Barreto
Diogo Barreto 07:00

Médicos dentistas e utentes não conseguem aceder à plataforma que permite recorrer aos tratamentos oferecidos pelo SNS. Ministério da Saúde não sabe quando é que a plataforma estará operacional outra vez.

A plataforma onde os dentistas registam os cheques-dentista está em baixo há vários dias. O Sistema de Informação para a Saúde Oral (SISO) permite aos utentes do SNS utilizarem os cheques-dentista em clínicas privadas para terem acesso mais rápido aos serviços. Mas a plataforma está inacessível pelo menos desde segunda-feira e não há data prevista para o problema estar resolvido. 

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