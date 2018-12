Uma colisão entre três veículos ligeiros, na localidade de Vale Maceira, no concelho de Alcobaça, causou esta sexta-feira uma vítima mortal, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

O acidente ocorreu "quando dois dos veículos se encontravam parados num semáforo de controlo de velocidade e um terceiro embateu por trás causando a morte de um homem de 47 anos", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros de S. Martinho do Porto, João Bonifácio.

De acordo com o comandante, a equipa da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) do Hospital das Caldas da Rainha "ainda efectuou manobras de reanimação, mas sem sucesso, acabando por declarar o óbito no local".

O acidente ocorreu às 20:06 e no local estiveram 21 operacionais apoiados por nove viaturas.