Um emigrante português na Suíça, António Manuel da Costa Macedo, de 47 anos, morreu esta quarta-feira na sequência de um ataque de vespa asiática em Vila Verde, Braga.



Segundo avança o Semanário V, a vítima é electricista emigrado há anos em Vale de Joux, na Suíça, e estava a fazer o abate de algumas árvores no terreno da família.



Enquanto abatia as árvores, a vítima terá sentido a picada da vespa, acabando por cair nas silvas. Pediu socorro, gritou e enfureceu as vespas.



O número de picadas de que foi alvo não é conhecido.