Portugal

CNE confirma: "No próximo domingo há eleições"

Diogo Barreto
Diogo Barreto 18:28
André Ventura tinha pedido que se adiasse as eleições devido ao mau tempo.

A segunda volta das eleições para Presidente da República realiza-se a 8 de fevereiro, apesar do pedido de André Ventura para que se adiasse, afirma a Comissão Nacional de Eleições (CNE). "A existência de estado de calamidade, avisos meteorológicos ou situações adversas de caráter geral não constitui, por si só, fundamento suficiente para o adiamento da votação ao nível concelhio ou distrital”, refere a CNE.

Urnas abertas para votação em dia de eleições
Urnas abertas para votação em dia de eleições Carlos Barroso/Medialivre

A comissão acrescenta que, “neste contexto, tal decisão deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A lei não obriga o adiamento em todas as assembleias de voto do município nem permite o adiamento geral das eleições, a nível nacional.” 

Tópicos fevereiro Segunda Volta Comissão Nacional de Eleições André Ventura
