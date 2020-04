A ministra da Saúde, Marta Temido, reconheceu este domingo que "estão a crescer" o número de doentes com necessidade de internamento hospitalar. Na habitual conferência de imprensa em conjunto com a Direção-Geral de Saúde, depois de conhecido o boletim que subiu para 295 o número de mortos por Covid-19 em Portugal, a governantes referiu que a "capacidade ventilatória mais do que duplicou" desde o início de Março."No início de março, o SNS tinha uma capacidade de 1142 ventiladores para o apoio a doentes da covid-19 adultos. Entretanto foram realizados dois movimentos e foram recuperados vários equipamentos que não estavam a ser utilizados e estão agora a uso", afirmou Marta Temido, indicando que, até este sábado, o SNS tinha à disposição 1538 ventiladores - 1151 comprados, 227 doados, e 140 por empréstimo da Air Liquid, com 85% destes a usufruírem de capacidade invasiva.Na conferência de imprensa, Marta Temido referiu ainda que é necessário "retirar consequências" do crescimento da pressão sobre o internamento hospitalar, acrescentando que o SNS precisará de um "reforço da capacidade da medicina intensiva".Este domingo, chegaram a Portugal 20 toneladas de material médico proveniente da China, incluindo 144 ventiladores. A ministra adiantou ainda que estão previstas novas chegadas de material médico, ventiladores incluídos, para os dias 6, 13 e 30 de abril.Também presenta na conferência, o vice-presidente da Administração Central do Sistema de Saúde, Diogo Serras Lopes, indicou que durante a "semana de 6 de abril há a expectativa de receber 508 do total de ventiladores que foram adquiridos".

Marta Temido lembrou ainda que o internamento por Covid-19 está apenas destinado a "doentes que necessitem de resposta hospitalar", apontando que há "um conjunto significativo de doentes" que podem ser tratados em ambiente domiciliário.