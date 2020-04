Morreu uma utente da clínica NephroCare do Restelo, que vivia num lar do Dafundo. E a mãe de um enfermeiro que trabalhava na mesma unidade. O profissional de saúde continua nos cuidados intensivos

Maria de Sousa e a sua morte. A falta que a ciência tanto nos faz Foram muitos os apelos da premiada cientista Maria de Sousa, que morreu da Covid-19 no passado dia 14. A pedido da SÁBADO, o seu amigo médico e académico escreve como foram os últimos dias da vítima da pandemia - Portugal , Sábado.

A Autoridade de Saúde local determinou a implementação de medidas corretivas na clínica NephroCare do Restelo

NephroCare Portugal/Fresenius Medical Care indica os números de infetados (não o fez no primeiro comunicado de dia 11), num esclarecimento enviado à SÁBADO por email ao final desta tarde. Lê-se que "identificou, até ao momento e no universo das suas 38 clínicas em Portugal, 23 casos positivos (cerca de 0,5%) entre os seus 5.000 doentes e 12 casos positivos (0,6%) entre os seus 2.000 profissionais, que também colaboram com outras instituições de saúde ou de resposta social."



O processo [de averiguações] foi já entregue a uma entidade externa, a quem cabe avaliar o cumprimento dos procedimentos adotados nesta unidade", diz a direção clínica da rede NephroCare Portugal

A seguir, a NephroCare assegura que tal informação "foi devidamente reportada às autoridades de saúde, tendo sido os doentes positivos encaminhados para os hospitais de referência, onde passaram a fazer diálise." Sempre que se confirmaram casos positivos, esclarece que "cada clínica informou as pessoas envolvidas nas possíveis cadeias de contacto/contágio, bem como as autoridades de saúde, a quem compete coligir e tratar a informação."



Sobre a unidade NephroCare no Restelo a direcção decidiu, "tendo em conta as notícias veiculadas na comunicação social", avançar com um processo de averiguações. "O processo foi já entregue a uma entidade externa, a quem cabe avaliar o cumprimento dos procedimentos adotados nesta unidade.

O novo coronavírus continua a atingir a clínica de diálise da NephroCare do Restelo , em Lisboa – e já fez várias vítimas, inclusive a premiada cientista Maria de Sousa, falecida no passado dia 14 (terça-feira, um dia depois dater noticiado o perigo de contágio naquela unidade de tratamento para insuficientes renais). O amigo da imunologista, Helder Araujo, a viver em Los Angeles, contatou ontem (dia 17) aa dar conta da situação e ao longo desta tarde escreveu um obituário em modo de homenagem e igualmente de apelo.Na semana passada, morreu ainda uma utente da referida clínica que vivia num lar do Dafundo. "Os responsáveis do lar estão indignados e em pânico com a situação. Vão fazer testes aos outros utentes", diz ào comandante dos bombeiros do Dafundo Carlos Jaime. A infetada tinha mais de 80 anos e morreu na terça-feira (dia 13) no hospital de São Francisco Xavier.O mesmo desfecho teve a mãe de um dos primeiros positivos, enfermeiro que trabalhava na NephroCare do Restelo. Segundo o comandante da corporação, a vítima tinha mais de 80 anos, era acamada e vivia com o filho: "O enfermeiro continua nos cuidados intensivos do hospital São Francisco Xavier, desde dia 4, em estado grave."Perante a gravidade da situação, acontactou a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT). Em resposta por email, a entidade esclareceu o seguinte: "Decorrente da avaliação de risco, a Autoridade de Saúde local determinou a implementação de medidas corretivas na clínica NephroCare do Restelo, cuja verificação está agendada para próxima segunda-feira. Só depois dessa verificação se decidirá se é necessário aplicar medidas mais drásticas."A direção clínica da redeA Fresenius agirá, se necessário, em conformidade com os resultados da referida averiguação."