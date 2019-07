Nove doentes oncológicos com cirurgias urgentes adiadas Cirurgias de nove doentes oncológicos em risco de vida ou em situações muito graves foram adiadas devido à greve dos enfermeiros, apesar de urgentes e abrangidas pelos serviços mínimos, segundo a defesa jurídica do Governo entregue em tribunal.





Para resolver este problema, o presidente da APAH considera necessário que se dê "maior capacidade de ação e resolução de problemas aos hospitais". Esta tendência pode ser justificada, em parte, pelas alterações ao TMRG, diz ao jornal o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalare s (APAH), Alexandre Lourenço. Desde 2018 que ficou estabelecido que uma cirurgia programada de nível 1 - o menos grave - deve ser feita em 180 dias. Antes, o tempo recomendado era de 270 dias. Também o número de dias de greve dos profissionais de saúde teve impacto nos atrasos nas cirurgias, explica o responsável.Inclusive, os hospitais enfrentam "limitações em ter uma abordagem eficiente na contratação de pessoal, nomeadamente em regime de substituição", o que "tem limitado em muito e tem contribuído para o cancelamento de cirurgias por falta de um profissional", afirma Alexandre Lourenço.Para resolver este problema, o presidente da APAH considera necessário que se dê "maior capacidade de ação e resolução de problemas aos hospitais".

Cada vez mais doentes aguardam por cirurgias em Portugal. Segundo dados presentes no portal do Serviço Nacional de Saúd e (SNS), em março 45.183 pessoas esperavam para serem operadas há mais tempo do que o recomendado - número que representa 18,5% do total de doentes inscritos no SIGIC (Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia). Este número, escreve o jornal Público, não era tão elevado há pelo menos quatro anos.O número de pessoas inscritas fora do Tempo Máximo de Resposta Garantido (TMRG) passou, nos últimos quatro anos, de 22.467 para mais de 45 mil, situação que tem vindo a agravar-se. Em janeiro deste ano, 42.514 doentes esperavam há mais tempo do que deviam por uma cirurgia - enquanto no início do ano passado eram 33.369.