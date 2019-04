Dos 240 mil inscritos para cirurgia no final de janeiro, mais de 42 mil doentes já deviam ter sido operados, tendo ultrapassado o tempo máximo de resposta garantido.

Dos 240 mil inscritos para cirurgia no final de janeiro, mais de 42 mil doentes já deviam ter sido operados, tendo ultrapassado o tempo máximo de resposta garantido (TMRG). Ao Jornal de Notícias, o Ministério da Saúde indica já ter delineado um plano de ação para a redução do tempo de espera por parte dos hospitais em sete especialidades consideradas críticas.

A garantia dada é a de que os pacientes à espera há mais de um ano terão de ser operados até ao final de 2019. O jornal indica, citando o Portal da Transparência, que, em janeiro deste ano, 17,6% do total de doentes já havia ultrapassado este período razoável – mais 3% do que no período homólogo do ano passado.

A situação das esperas agravou significativamente no ano passado, depois de em 2017 ter sido aprovada pelo Ministério da Saúde a redução do TMRG para as cirurgias no Serviço Nacional de Saúde: as intervenções consideradas de prioridade normal passaram de 270 dias de espera para 180.

Para combater os longos períodos de espera, o Ministério da Saúde, refere o Jornal de Notícias, quer desenvolver um plano de ação para melhorar o acesso ao SNS. "Este plano pretende que os hospitais tomem medidas que permitam resolver todas as situações em que o tempo médio de espera seja superior a um ano até ao final de 2019", referiu o gabinete de Marta Temido ao jornal.