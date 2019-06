No entanto, há muitas cirurgias que acabam por não ser pagas, sobrando o custo para os hospitais privados, acusa José Domingos Vaz, em declarações ao jornal Público. "Além da equipa de enfermeiros e médicos, é preciso material e os fornecedores obrigam a um pagamento de 60 dias", lembra o diretor clínico do hospital da capital, acrescentando que o Estado já deve mais de 6 milhões de euros só àquele hospital.



Como resultado, há médicos que começam a recusar fazer estas cirurgias. "Já houve muitos médicos que deixaram de fazer estas cirurgias. Tive casos de otorrinos e neurocirurgiões que já não fazem", disse José Domingos Vaz.



O processo de entrega de dinheiro correspondente ao vale depende da validação da Administração Regional de Saúde (ARS) à qual o hospital está afetado. Depois da cirurgia, o hospital privado remete o processo para a ARS, que o avalia. "Só quando a ARS valida o processo é que podemos enviar a fatura ao hospital de origem para pagamento. Ora, o que está a acontecer é que a ARS vai retendo faturação e demora a validar", explicou ao jornal Público José Domingos Vaz.



O diretor clínico do Hospital da Ordem Terceira Chiado garante que o último vale de cirurgia pelo qual foi recompensado foi por cirurgias realizadas em 2017. Mas só no primeiro trimestre de 2019 já efetuou 561 operações enviadas pelo SNS.

Alguns médicos de hospitais privados ameaçam recusar realizar cirurgias a doentes enviados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) devido a falta de pagamentos desde 2017. A denúncia é feita pelo diretor clínico do Hospital da Ordem Terceira Chiado, em Lisboa, José Domingos Vaz, que diz que o caso não é único em Portugal.São cada vez mais os pacientes do SNS que são reencaminhados para hospitais privados na sequência da redução dos tempos máximos de resposta garantidos para um conjunto de cirurgias. Como os hospitais do SNS não tem capacidade para dar resposta, enviam os pacientes para os privados com vales de cirurgia. Apenas em 2017 foram 118.696 os vales emitidos.