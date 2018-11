A circulação na Ponte 25 de Abril, no sentido norte-sul (Lisboa/Almada), e na segunda circular, no sentido Lisboa-Sintra, já foi normalizada disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.O corte nas duas vias aconteceu devido a despistes que ocorreram durante a manhã de hoje e que causaram ferimentos ligeiros aos ocupantes das viaturas acidentadas.O acidente na segunda circular aconteceu junto à Escola Superior de Comunicação Social.