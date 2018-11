Homem vai ser julgado no Porto por violência doméstica contra a mulher e por alegados abusos sexuais à enteada.

O casal juntou-se em 2003 e, desde cedo, o homem mostrou ser extremamente para com a companheira, insultando-a, agredindo-a com murros e pontapés e arrastando-a pelos cabelos. Em 2010, na casa onde viviam, no Porto, o agressor decidiu pegar na trela da cadela, colocou- -a no pescoço da vítima e apertou-a com força suficiente ao ponto de a mulher sufocar.



Homem vai ser julgado em Dezembro no Triungal de São João Novo, no Porto pelos crimes de violência doméstica e oito de abusos sexuais cometidos contra a enteada que terá sido vítima de actos sexuais não consentidos entre os 10 e os 12 anos.



