Circulação na linha Verde do metro de Lisboa interrompida

Interrupção foi causada por uma avaria na sinalização.

25 de novembro a 1 de dezembro

Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro

25 de novembro de 2025 às 22:00

A circulação na linha Verde do Metropolitano de Lisboa está interrompida devido a uma avaria na sinalização, adiantou esta terça-feira a empresa na rede social X.

De acordo com a publicação, divulgada pelas 21:23, a circulação na linha Verde está interrompida devido a uma "avaria na sinalização" e "o tempo de reposição poderá ser superior a 15 minutos".

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06h30 e as 01h00.