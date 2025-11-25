"A oportunidade existe" e é responsabilidade "das instituições privadas, dos investigadores, mas também do Governo", aproveitá-la, diz o Governo.
O ministro do Estado e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, afirmou esta terça-feira que Portugal tem condições para liderar em inteligência artificial (IA), salientando que a oportunidade existe e depende de todos
O governante falava no encerramento do Responsible AI Forum 2025Miguel Baltazar/Jornal de Negócios
O governante falava no encerramento do Responsible AI Forum 2025, que decorreu esta terça-feira na Fundação Champalimaud, em Lisboa.
Na sua intervenção, o ministro referiu que Portugal tem condições únicas.
"É muito importante compreendermos a oportunidade única que temos diante de nós, que temos condições para liderar em IA", disse Gonçalo Matias, admitindo que há pessoas que pensam que tal não é possível.
Mas, "a oportunidade existe e é da nossa responsabilidade", ou seja, "de todos nós, das instituições privadas, dos investigadores, mas também do Governo", prosseguiu.
"É muito importante olharmos para a inteligência artificial e para o desenvolvimento tecnológico e aplicá-la de forma responsável" e com ética, salientou.
O governante reiterou que está a trazer a IA para a Administração Pública e em outras áreas onde pode ser importante
A inteligência artificial precisa da confiança dos cidadãos, referiu. A futura Agenda Nacional de IA, "prevista para as próximas semanas, está no cerne deste sistema de confiança", acrescentou o ministro.
Por sua vez, a presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza, que antecedeu ao ministro no encerramento, deixou uma mensagem clara: "Temos em Portugal uma oportunidade de estar na frente deste trabalho, mas temos de preparar seriamente e estrategicamente, devemos a nós como devemos aos nossos cidadãos", referiu.
A IA "não irá esperar por ninguém", sublinhou Leonor Beleza, que defendeu uma abordagem multidisciplinar.
Durante o Responsible AI Forum 2025, em Lisboa, foram apresentadas "demos" da Sword Health, Priberam Care, Automaise, Visor.ai, NeuralShift, Younik e Halo do consórcio.
