Homem encontrado morto com saco na cabeça na mata de Monsanto em Lisboa

19:35
PSP e Polícia Judiciária estão a investigar a morte do homem.

Um homem foi encontrado morto com um saco na cabeça na mata de Monsanto, em Lisboa, esta tarde de sábado.

A PSP foi chamada ao local e a Polícia Judiciária (PJ) foi acionada para investigar as causas da morte.
A vítima estava de joelhos e o corpo estava em avançado estado de decomposição. A PSP foi chamada ao local e a Polícia Judiciária (PJ) foi acionada para investigar as causas da morte.

