Cinco incêndios ocupam mais de 600 operacionais em Portugal Continental

Cinco incêndios de maiores dimensões estavam este domingo ativos em Portugal Continental pelas 09h00, embora um deles em fase de resolução, ocupando mais de 600 operacionais, segundo a Proteção Civil.

Segundo informação do site da Proteção Civil, há cinco incêndios considerados como "ocorrências importantes", quatro deles no distrito de Viseu e um no distrito de Coimbra.

No distrito de Coimbra, o incêndio em Condeixa-a-Nova, que deflagrou na madrugada de hoje na localidade de Casal dos Balaus, está a ser combatido por mais de 230 operacionais, apoiados por 67 meios terrestres e um meio aéreo.

Três incêndios estão a ser combatidos no concelho de Castro Daire, distrito de Viseu, embora um deles esteja dado como dominado.

Um dos incêndios no concelho de Castro Daire deflagrou durante a madrugada em Moledo e está a ser combatido por mais de 160 operacionais, 47 meios terrestres e seis meios aéreos. O fogo tem duas frentes ativas.