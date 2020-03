Chuva, vento e agitação marítima em oito distritos nas próximas 48 horas

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu hoje um aviso à população dos distritos de Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Porto Viana do Castelo e Viseu, devido ao agravamento das condições meteorológica nas próximas 48 horas.

Em comunicado hoje divulgado a ANEPC reforça a informação já divulgada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicando que estão previstos períodos de chuva, temporariamente intensa a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela até final da manhã, tornando-se forte e persistente a partir do final da tarde.

Haverá também condições favoráveis à ocorrência de trovoadas e rajadas fortes, com possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela durante a madrugada.

Nos distritos referidos há ainda possibilidade de vento moderado a forte (30 a 45 km/h) a partir do final tarde, por vezes com rajadas até 85 km/h, em especial na região Centro.

Nas terras altas o vento será moderado a forte (30 a 50 km/h) de sudoeste, com rajadas até 80 km/h, tornando-se forte a muito forte (45 a 65 km/h) na região Centro a partir do final da tarde, com rajadas até 120 km/h.

A ANEPC destaca também a possibilidade de ocorrência de fenómenos extremos de vento, em particular no litoral, um aumento da agitação marítima na costa ocidental a norte do cabo Raso, com ondulação acima de quatro metros de altura.

Há ainda a probabilidade de ocorrerem inundações em locais historicamente vulneráveis.

O IPMA colocou hoje de manhã seis distritos de Portugal continental sob aviso laranja partir das 21:00 devido à previsão de chuva, vento e agitação marítima fortes.

O aviso laranja é o segundo de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado.