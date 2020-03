Uma assistente operacional da Escola Prof. Romeu Gil, em Forte da Casa (Vila Franca de Xira) terá obrigado uma aluna de 9 anos a limpar a casa de banho da escola. "A funcionária disse-lhe: chegaste atrasada ao almoço, estás de castigo e vais limpar a casa de banho. Deu-lhe um balde com água e lixívia e um pano e disse-lhe que se continuasse a fazer queixas aos pais ia ser pior", denuncia Anabela Estriga, mãe.A menina ficou com a roupa manchada da lixívia e com medo de ir à escola. A mãe tirou fotografias da roupa e enviou à professora titular de turma.