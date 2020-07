Chuva e trovoada provocam inundações e quedas de árvores em Évora

A chuva acompanhada por trovoada que atingiu hoje ao final da tarde a cidade de Évora provocou inundações e quedas de árvores, algumas em cima de viaturas, disse à agência Lusa fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, há a registar "muitas quedas" de árvores e inundações, árvores caídas em cima de viaturas, sem indicar a quantidade, e ruas cortadas temporariamente ao trânsito, nomeadamente na zona do Frei Aleixo.



Em 5 minutos a cidade de Évora transformou-se em lago.... de momento estou com a minha familia parada no meio de uma rotunda a tentar chegar a casa. 2020 está de mais... pic.twitter.com/3G8O4lVban — Inez (@wonder_blondie8) July 21, 2020