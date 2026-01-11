"Chuva civil" molhou Ventura que em Viseu procurou inspiração em Viriato e Sá Carneiro

Ventura escolheu o Largo Santa Cristina, junto à estátua de Francisco Sá Carneiro, em Viseu, para arrancar mais uma arruada.
A "chuva civil" pode não molhar todos os candidatos a Belém, mas molhou este domingo o líder do Chega, André Ventura, que, em Viseu, procurou inspiração em Sá Carneiro, mas também em Viriato.
André Ventura em campanha em ViseuTIAGO PETINGA/LUSA
Ao oitavo dia de campanha oficial para as eleições presidenciais de dia 18, André Ventura escolheu o Largo Santa Cristina, junto à estátua de Francisco Sá Carneiro, em Viseu, para arrancar mais uma arruada.
A chuva não deteve as dezenas de apoiantes presentes, que se muniam de chapéus impermeáveis na cabeça alusivos à campanha e que esperavam, como já é habitual, pela chegada do líder do Chega para a tão desejada fotografia.
Em declarações aos jornalistas, André Ventura voltou a salientar que o fundador e primeiro líder do Partido Popular Democrático (PPD) é para si "uma enorme inspiração pessoal e política", depois de Francisco Sá Carneiro ter entrado na campanha no arranque.
"É um exemplo de homem que soube romper a tempo, soube tomar decisões mesmo difíceis perante o seu partido, perante o seu país. Pôs Portugal primeiro, que é o que eu quero fazer", sustentou.
Ventura não foi, contudo, estreante neste gesto simbólico durante a campanha para as presidenciais: um dos seus adversários, o almirante na reserva Henrique Gouveia e Melo, esteve no mesmo local uma semana antes.
E foi precisamente o ex-chefe do Estado-Maior da Armada que Ventura recordou indiretamente quando falava mais à frente no percurso enquanto a chuva ia caindo.
Depois de um apoiante lhe dizer que "a chuva só molha os fracos", Ventura retorquiu de volta: "Eu ia dizer que chuva civil não molha militar, mas podia beneficiar aqui outro candidato".
A arruada contou com passagem pela Confeitaria Amaral, onde o candidato a Belém, acompanhado pela mulher e alguns deputados do Chega, bebeu um café e pediu dois "viriatos", doces tradicionais da cidade, feitos de massa de pão doce com recheio de doce de ovos e uma cobertura de coco e açúcar.
O presidente do Chega não quis, contudo, comer um inteiro, "para não ganhar o peso de várias eleições", e pediu "uma faquinha" para dividir pelos presentes alguns pedaços do bolo que homenageia o chefe militar lusitano Viriato - apesar de querer distância de outros ex-chefes militares.
"Foi um guerreiro que lutou pelo nosso país, que defendeu a nossa identidade e é isso que eu quero ser também", disse aos jornalistas sobre o militar que terá vivido no século II antes de Cristo, antes da fundação de Portugal, lutando, sem sucesso, contra o domínio romano na Península Ibérica.
Ventura comeu o seu pedaço -- "para ficar mais doce", como retorquiu uma das empregadas do estabelecimento -- e pagou a conta antes de seguir caminho.
A empregada disse-lhe que serviu os viriatos "com carinho", e Ventura respondeu: "E o carinho do povo português é o que interessa mais".
Interpelado por inúmeros apoiantes que queriam tirar uma fotografia consigo, a última paragem da arruada foi na Igreja de Nossa Senhora do Carmo.
Na igreja, onde ficou escassos minutos, não foi permitida a entrada de comunicação social.
À saída, acompanhado pela mulher, Ventura justificou a entrada na igreja por ser domingo.
"É importante para mim, é uma coisa pessoal e acho que não devo abdicar de fazer isso e acho que somos um país católico e devemos continuar a ser", disse aos jornalistas.
"Chuva civil" molhou Ventura que em Viseu procurou inspiração em Viriato e Sá Carneiro
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!