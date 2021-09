Chicão quer falar com Costa mas não se compromete com OE

Francisco Rodrigues dos Santos apelou a António Costa para que "suspenda as conversações com a esquerda e com a extrema-esquerda" sobre o Orçamento do Estado. Em cima da mesa, estarão medidas de incentivo à natalidade. Mas, garante à SÁBADO fonte da direção de Chicão, não serão moeda de troca para aprovar o Orçamento.



"Nada disso", assegura-se na direção centrista, onde se explica que afinal o repto de Rodrigues dos Santos - que até se disponibilizou para suspender a campanha autárquica para encetar negociações - é só para melhorar medidas que o CDS considera ser fracas.



"As propostas do PS para a natalidade são fracas e impotentes para resolver o problema da natalidade", explica-se na direção do partido que reclama pergaminhos na defesa do tema.