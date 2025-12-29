Sábado – Pense por si

Portugal

Os acontecimentos nacionais de 2025

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada 23:00

O ano que termina visto pelo cartoonista Vasco Gargalo.

Um desastre sem glória e as eleições antecipadas. As inspirações do passado e os espinhos e sapos engolidos pelos políticos. 

Tópicos Eleições Política Henrique Gouveia e Melo Partido Socialista André Ventura Luís Marques Mendes Luís Montenegro CHEGA Tribunal Constitucional de Portugal Lisboa Pedro Nuno Santos
Germano Almeida
Germano Almeida

O ano 1 da Grande Transição

Este ano de 2025 acabou com a Ordem Internacional Liberal. Parece vir aí uma nova Ordem das Grandes Potências, baseada na Força, já não nas regras. Mas ainda só estamos a iniciar a Transição. Trump fez um primeiro ano de segundo mandato desastroso. Putin agradece e tentará, em 2026, aproveitar o triunfo de ter "conquistado" Washington, apesar de, no terreno, ter falhado a tomada de Kiev. Preparem-se para alguns anos de incerteza, risco e nevoeiro. Nós, europeus, ainda não sabemos lidar com a perda americana

