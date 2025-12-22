Sábado – Pense por si

Portugal

O submundo das editoras extremistas

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 22 de dezembro de 2025 às 23:00

Entre movimentos de extrema-direita, surgem novos projetos editoriais. E antigo dirigente de organização na mira da Europol lançou livro aplaudido por deputados e assessores do Chega.

O primeiro mês de vida da editora Lume Brando foi agitado. Entre o fim de setembro e início de novembro, apresentou-se nas redes sociais como editora independente identitária que pretende oferecer “alternativa às narrativas dominantes”, como se lê no white paper da recém-criada organização. E, mais importante, anunciou a sua primeira obra: uma tradução do livro Remigração, Uma Proposta, uma tradução do livro do neonazi austríaco Martin Sellner, que chegou a sentar-se no banco dos réus do Tribunal de Graz, Áustria, para responder por crimes de discurso de ódio, associação criminosa, coerção e danos de propriedade privada, mas acabou absolvido.

