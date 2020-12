Chef Ljubomir sente-se mal durante greve de fome e é hospitalizado

– que junta empresários e trabalhadores da restauração, bares, discotecas, cultura, eventos, alojamento e táxis –

Após manifestações realizadas pelo País e cansados de não terem respostas por parte do Governo, dizem-se solidários com todos os que já não têm o que comer.

O conhecido Chef Ljubomir sentiu-se mal esta quarta-feira durante a greve de fome que está a realizar na sequência dos protestos dos profissionais da restauração e foi assistido pelo INEM. Ljubomir foi depois transportado para uma ambulância do INEM e encaminhado para o hospital.Um médico e uma psicóloga do INEM deslocaram-se à zona das tendas montada em frente à Assembleia da República, em Lisboa - onde vários profissionais da restauração estão em greve de fome - para assistir Ljubomir. O chef tinha feito uma declaração durante a tarde onde pedia uma reunião com elementos do Governo para debater o futuro do setor da restauração, bares, discotecas, cultura, eventos, alojamento e táxis.Vários elementos do movimento 'A Pão e Água'estão em greve de fome há seis dias para lutar pela restauração.