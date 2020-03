O primeiro teste feito ao bebé de uma mulher infetada com covid-19, nascido na sexta-feira na Maternidade Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa, deu negativo, disse hoje à Lusa uma fonte do hospital.

O menino nasceu às 13:25 de sexta-feira, de cesariana, e "está bem de saúde" assim como a mãe, segundo a mesma fonte do Centro Hospitalar Lisboa Central (CHLC), onde está incluída a Maternidade Alfredo da Costa (MAC).

O bebé, que nasceu com 1.530 gramas e está internado no serviço de Neonatologia da MAC, foi o terceiro a nascer de uma mãe infetada com a doença covid-19 no país.

O primeiro bebé, uma menina, nasceu no dia 17 de março, e o segundo, um menino, nasceu na quinta-feira, ambos no Hospital de São João, no Porto e os primeiros testes foram igualmente negativos.

Portugal regista hoje 100 mortes associadas à covid-19, mais 24 do que na sexta-feira, enquanto o número de infetados subiu 902, para 5.170, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Dos infetados, 418 estão internados, 89 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

Em todo o mundo, o novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 600 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 28.000.

Dos casos de infeção, pelo menos 129.100 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.