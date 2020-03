A minha avó tem 93 anos e há vários dias que não pode receber visitas dos filhos e dos netos, por causa do Covid-19.

Fazia grandes comidas, a dona Odete. Sobretudo sopas. Lembro, com particular saudade, a sopa de grão com bacon e ovo cozido ralado.

Era uma receita extraordinária, mas não será a mais recomendável para estes tempos de reclusão e imobilidade.

O que é altamente útil, nesta altura, é outra das suas especialidades: o fricassé. Esta versão é muito mais fácil, passível de ser cozinhada por uma criança de seis anos com déficit de atenção.

Era tramado o fricassé da avó. Quando miúdo, empoleirava-me sobre o fogão para assistir a esse momento tenso em que mexia os ovos com a farinha e o leite. Em simultâneo, podiam ocorrer nesse instante dois dos grandes dramas da cozinha: a coalhada e os grumos .





Pescada de fricassé da avó (revisitada) Foto: D.R.

Por isso, a dona Odete mexia o tacho com um vigor antigo, um vigor braçal que nenhuma máquina moderna substitui, a colher de pau girando numa cadência fluida, o lume baixinho até se atingir aquele ponto fugaz em que já não é líquido e ainda não é creme.

Quando o fricassé era de frango acompanhavam pirâmides do Egipto de batatas fritas, que o meu avô e o meu tio devoravam num ápice. Batatas fritas e fricassé foram feitos um para o outro.

A minha receita é mais simples do que a da dona Odete e mais saudável do que a inventada por La Varenne, no século XVIII, esta com reminiscências do beurre blanc, a célebre redução de vinho branco e manteiga (muita manteiga).

Funciona bem em peixes de posta, como a pescada, a maruca ou a corvina, dando-lhes um toque herbáceo, lácteo e cítrico — a divina trindade do fricassé.

A substituir a farinha e o leite, usam-se aqui natas, essa coisa maldita e demodé e estupidamente deliciosa, que torna desnecessária a farinha.

A minha avó não provou ainda este fricassé. Mas vai acontecer. Com ou sem corona.

Ingredientes (4 pessoas)

2 colheres de sopa de azeite virgem extra

1 cebola (nova, de preferência)

4 postas de pescada

Sal e pimenta preta

4 gemas de ovo

1 pacote de natas de 250 dl (20% de matéria gorda)

2 limões

1 raminho de salsa

Preparação

1º Passo

Ponha sal no peixe com pelo menos duas horas de antecedência. O objectivo é que o sal penetre na carne e retire a água. É isso que vai proporcionar as almejadas lascas. Antes de cozinhar o peixe retire o sal da superfície.

2º Passo

Pique a cebola e ponha-a frigir com o azeite numa frigideira. O lume deve estar baixinho, não queremos alourá-la mas apenas cozê-la ligeiramente. Logo de seguida, coloque as postas do peixe por cima da cebola, por forma a que elas não contactem directamente com a frigideira. Deixe cozinhar lentamente, virando o peixe ao fim de 5, 10 minutos, consoante a altura da posta.

3º Passo

Para o molho de fricassé. Numa tina, misture os ovos, o sumo dos limões, as natas e três quartos da salsa (não poupe na salsa), picada grosseiramente. Mexa até ficar um líquido homogéneo e emulsionado. Coloque essa mistura num tachinho em lume médio (nível 5 da indução), deite umas pedrinhas de sal (poucas) e vá mexendo até ele começar a ferver. Se estiver muito líquido aumente o lume e deixe-o reduzir. Prove de sal e limão (pode acrescentar ainda nesta fase) e polvilhe de pimenta preta moída no momento.

4º Passo

Numa travessa coloque as postas de peixe. Verta por cima o molho do fricassé com a salsa picada restante. Acompanhe com batata cozida ou puré.