Cerca de 200 passageiros acolhidos no pavilhão multiúsos de Soure

Cerca de 200 passageiros do comboio Alfa Pendular que hoje descarrilou em Soure foram acolhidos no pavilhão multiúsos local, onde estão a ser acompanhados por mais de duas dezenas de voluntários médicos e enfermeiros, disse fonte camarária.

Segundo fonte do gabinete da presidência da Câmara de Soure, no distrito de Coimbra, estes médicos e enfermeiros, que se deslocaram voluntariamente para o local, "estão a receber as pessoas, a maioria sem ferimentos, mas também alguns feridos muito ligeiros".

No local está igualmente presente uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), responsável pela triagem e apoio psicológico dos passageiros que para ali foram transportados.

"Os [profissionais de saúde] voluntários têm feito pequenos tratamentos, algumas suturas e ligaduras", indicou.

De acordo com a mesma fonte, os passageiros que estão no pavilhão multiúsos serão ainda hoje transportados de autocarro para a estação ferroviária de Alfarelos, na localidade de Granja do Ulmeiro, localizada a cerca de 15 quilómetros de Soure, "para seguirem viagem, de comboio, para os seus destinos".

O descarrilamento de um comboio Alfa Pendular, na linha do Norte, após colidir com uma máquina de trabalhos da Infraestruturas de Portugal (empresa criada em 2015, da fusão entre a Rede Ferroviária Nacional - Refer e a Estradas de Portugal), provocou hoje dois mortos, seis feridos graves e 19 feridos ligeiros, disse o comandante distrital de operações de Coimbra, Carlos Luís Tavares, que fazia um ponto de situação no local.

De acordo com o comandante, as duas vítimas mortais eram os únicos ocupantes da máquina da Infraestruturas de Portugal.

Dos 212 passageiros do Alfa Pendular, registam-se seis feridos graves, sendo que nenhum corre risco de vida, acrescentou.

O Alfa Pendular seguia no sentido Sul-Norte, tendo saído de Santa Apolónia, em Lisboa, às 14:00, e tinha como destino final Braga.

O acidente ocorreu perto da vila de Soure, mais concretamente junto à localidade de Matas, na região Centro.