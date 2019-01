Os centros de saúde de Lisboa e Vale do Tejo vão ter horários alargados durante a semana e fim de semana face à "maior pressão e afluência de utentes devido ao frio".

Os centros de saúde de Lisboa e Vale do Tejo vão ter horários alargados durante a semana e fim de semana face à "maior pressão e afluência de utentes devido ao frio" nas urgências hospitalares, foi anunciado na terça-feira.



Em comunicado, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) adiantou que vão estar em "horário alargado durante a semana" 29 centros de saúde, "ao sábado 45 e ao domingo 34, tendo em conta a esperada afluência neste período de inverno".



A ARSLVT "reforça que aos primeiros sintomas de gripe, como tosse, dores de cabeça, febre, mal-estar e dores musculares, deverá contactar o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde (SNS24), através do número 808 24 24 24".



Com o reforço dos horários, a ARSLVT "dá assim continuidade ao compromisso de melhorar a resposta assistencial aos seus 3,6 milhões de utentes", referindo que "a missão da instituição passa por garantir, à população da região de Lisboa e Vale do Tejo, o acesso à prestação de cuidados de saúde de qualidade, adequando os recursos disponíveis às necessidades em saúde".