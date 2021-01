Mário Centeno é acionista do Benfica e outras seis empresas

O ex-ministro das Finanças de António Costa e atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, é acionista de sete empresas, incluindo a SAD do Benfica, clube para o qual pediu bilhetes para ir assistir a jogos de futebol na companhia do filho a partir do camarote do Estádio da Luz.Em fevereiro de 2018, o Ministério Público arquivou o inquérito pelo qual o Ministério das Finanças foi alvo de buscas por suspeitas de que Centeno tivesse cometido um crime de recebimento indevido de vantagem. O ex-ministro justificou sempre os pedidos com a necessidade de salvaguardar a sua segurança.

De acordo com o Expresso, que cita a declaração de interesses do governador, Centeno é ainda acionista da Galp, Pharol (antiga PT), NOS, REN, Navigator e Martifer.





Ao semanário, fonte oficial do Banco de Portugal apontou apenas que "todo o procedimento de preenchimento e publicação da referida declaração de interesses foi objeto de prévio acompanhamento e validação por parte dos órgãos do Banco de Portugal e do BCE competentes pelas matérias da ética e da conduta".