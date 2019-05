A despesa do Estado cresceu no mês de abril 289,7 milhões de euros, comparando ao período homólogo. Este aumento deve-se, particularmente, devido à fatia de 218,5 milhões de euros destinada ao aumento das pensões do regime geral da Segurança Social , apurou o Correio da Manhã junto de fonte da Direção-Geral do Orgçamento ( DGO ).Saiba mais em Correio da Manhã