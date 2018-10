Plano da Orla Costeira para região entre Caminha e Espinho quer demolir 34 edifícios e retirar centenas de casas das dunas. Edifício Transparente entre edifícios a demolir.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) quer demolir o Edifício Transparente, no Porto, e ainda outros 33 edifícios na orla costeira entre Caminha e Espinho, para além da retirada de centenas de habitações particulares construídas nas dunas.



O plano da APA é avançado esta quarta-feira pelo Jornal de Notícias. Segundo o diário, o plano prevê a demolição do Edifício Transparente, construído em frente ao mar, na Praia Internacional. Este imóvel pertence à Câmara do Porto e foi construído durante a Capital Europeia da Cultura, em 2001, com projecto do arquitecto catalão Solà-Morales. Teve, à altura, um custo de 7,5 milhões de euros.



O Edifício Transparente foi concessionado à Hottrade até 2024 o que pode complicar o processo. Entre os restantes edifícios encontram-se, sobretudo, estabelecimentos de restauração e ainda centenas de casas de 14 núcleos habitacionais, sete dos quais de origem piscatória.



Segundo o Jornal de Notícias, o novo Plano da Orla Costeira Caminha-Espinho limita ou proíbe a construção de habitações em frente ao mar e prevê o recuo planeado de 14 aglomerados, dos quais 12 estão em "áreas críticas" em termos de exposição a fenómenos extremos e ao risco de erosão e de inundações.



A proposta prevê ainda a demolição de alguns edifícios como o miradouro nas Caxinas (Vila do Conde), a Esplanada do Carvalhido (Póvoa de Varzim), o restaurante Pizza Hut Foz e a discoteca Kasa da Praia (Porto).



Os nove municípios abrangidos - Caminha, Viana do Castelo, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Matosinhos, Porto, Gaia e Espinho - deram parecer negativo ao novo plano, mas a proposta foi aprovada e avança para consulta pública na próxima semana. O plano identificou 46 áreas críticas ao longo dos 122 quilómetros de costa entre Caminha e Espinho.