Publicação feita no Facebook do CDS Sines e posteriormente apagada Foto: Facebook CDS Sines

Manuel Monteiro e Paulo Portas, num tempo em que uma direita patriótica e conservadora, mais portuguesa do que estrangeirada, estava no Parlamento. Quantos destes precisamos hoje à Direita?", lê-se na legenda de uma fotografia de dois antigos presidentes centristas, Paulo Portas e Manuel Monteiro.





Ver esta publicação no Instagram Enviem-nos mais memes, por favor Uma publicação partilhada por Lado Direito (@lado__direito) a 4 de Nov, 2019 às 12:49 PST





Clara parece ser também a proximidade de ideias de quem gere a página ao presidente da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos, que esta sexta-feira anunciou que vai apresentar "em nome próprio" uma moção de estratégia global ao congresso do CDS . "Nós não temos dúvidas. Só há uma pessoa capaz de salvar o CDS. O Francisco Rodrigues dos Santos tem de liderar o partido se o CDS quer continuar a existir", diz uma publicação de 8 de outubro.





No início deste ano, Francisco Rodrigues dos Santos pediu uma audiência ao Papa Francisco com o objetivo de lhe dar a conhecer o trabalho da JP em defesa dos valores cristão, recordando que a mesma se bate contra a "cultura da morte", ou seja, contra o aborto e a eutanásia

"Esta é que é a verdadeira realidade". Era assim que começava a publicação feita, esta quinta-feira, na página de Facebook do CDS de Sines . A legenda acompanhava uma imagem que indica que o aborto é a principal causa de morte no mundo em 2019 (35 milhões), seguida do cancro (6,9), tabaco (4,2) e HIV/Sida (1,4)."Podem não gostar da mesma, podem rejeitar ou até contra-argumentar. Mas não conseguirão apagar a verdade", lia-se na publicação. A imagem usada foi feita por uma outra página chamada Lado Direito , que diz ser "um espaço para as direitas portuguesas". No caso das causas de morte, o Lado Direito cita o Worldometers , um site que publica estatísticas mundiais em tempo real.A publicação do CDS Sines foi, posteriormente, comentada por uma página de humor satírico chamada Jovem Conservador de Direita (JCD), sendo que grande parte dos comentários aqui feitos critica a publicação da concelhia centrista. Apesar de dizer que não é possível apagar a verdade, o CDS de Sines acabou por retirar a publicação da sua página no Facebook, na manhã desta sexta-feira.contactou o CDS/Sines sobre a publicação e sua posterior retirada das redes sociais, aguardando resposta às questões colocadas.Uma passagem pelo histórico de publicações do Lado Direito permite ver que, na maioria dos casos, são partilhadas notícias da vida política diária, mas também memes - imagens alteradas que satirizam a realidade. Em algumas publicações, são também feitas apreciações à vida interna do CDS. "