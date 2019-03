O aborto em Portugal atingiu o valor mais baixo desde que a interrupção voluntaria da gravidez foi legalizada em Portugal, em 2007. Segundo os dados do Eurostat, em 2017, foram realizadas 15.492 IVG, um decréscimo de 3% em relação ao ano anterior.

Os mesmos dados, citados pelo Jornal de Notícias, revelam que 56% dos abortos foram realizados por mulheres que já eram mães e, na maioria dos casos, com mais de 30 anos. Destas, 29% tinham já um filho e 21% já tinham dois.

A maior quebra de abortos registou-se nas adolescentes com idades entre os 15 e os 19 anos: menos 1438 abortos (cerca de 10%). O Eurostat revela ainda que 45% das IVG foram realizadas por mulheres com idades entre os 20 e os 29 anos.

Para o antigo diretor do serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, os números de 2017 são "perfeitamente aceitáveis num país com dez milhões de habitantes". "[A descida] era expectável, porque desde o início se sabia que, nos primeiros três a quatro anos após a legalização, haveria um aumento significativo e que depois começaria a descer paulatinamente", disse ao mesmo jornal.

Já a assistente hospitalar de ginecologia e obstetrícia do Centro Hospitalar de São João deixou um alerta: "a tendência é de descida, mas preocupa-me se isso reflete uma menor procura ou um menor acesso". Recentemente, a Entidade Reguladora da Saúde denunciou constrangimentos no acesso de mulheres à IVG em hospitais de Lisboa.