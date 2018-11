As declarações de Ana Sofia Antunes, secretária de Estado, foram feitas na apresentação do relatório "Casa 2017", onde esta referiu que o Governo não irá entregar mais crianças a famílias de acolhimento por falta de fiscalização.

O CDS-PP sugeriu esta terça-feira a demissão da secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência pelas "graves declarações" de que Estado não vai entregar mais crianças a famílias de acolhimento por falta de fiscalização.



Em declarações aos jornalistas no parlamento, o deputado centrista Filipe Anacoreta Correia afirmou que ou Ana Sofia Antunes desmente o que lhe é atribuído ou, sendo declarações verdadeiras, que "peça desculpas".



"Se não, esta secretária de Estado não tem condições para continuar, face à importância e à gravidade das suas afirmações", afirmou Anacoreta Correia, lembrando declarações de Ana Sofia Antunes, citadas no Público, que fez manchete sobre o assunto.



As declarações foram feitas na apresentação do relatório "Casa 2017", na segunda-feira, que indicam que a quantidade de jovens em risco acolhidos em famílias ou instituições desceu no ano passado.



"Enquanto não tivermos os meios necessários para garantir a supervisão e fiscalização das famílias de acolhimento, não nos sentimos seguros para aumentar o seu número, embora seja essa a nossa vontade", admitiu.