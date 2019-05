CDS pode chumbar versão final da proposta

O CDS irá fazer uma avocação da sua proposta sobre reposição do tempo de carreira dos professores: ou sejam irá obrigar a que a sua proposta seja votada na íntegra, ponto por ponto, no plenário, e não apenas as partes que ficaram na proposta final e que levaram à ameaça de demissão do governo. O objectivo é claro: o CDS quer demonstrar que António Costa mente - é essa a expressão usado por Assunção Cristas - quando diz que a proposta aprovada na comissão de Educação obriga a mais despesa. É que os pontos da proposta do CDS que condicionavam os pagamentos aos professores ficavam condicionados não só à "existência de crescimento económico", expresso de forma clara, como à "garantia de sustentabilidade financeira". O propósito do CDS é também sacudir a pressão: o partido, como o PSD, têm sido acusados de alinhar com a esquerda para aprovar uma proposta despesista com encargos para o futuro - num posicionamento que pode não agradar aos seus eleitorados. Mas não só: Assunção Cristas abre a porta para chumbar a proposta, ao escrever, numa nota enviada hoje aos jornalistas: " Como o CDS tem referido, e eu tenho repetido vezes sem conta, a proposta do CDS é só uma desde o início, e pressupõe o respeito integral de cada uma das condições que constam da nossa proposta, que dela constam desde o começo. Por isso para nós a decisão é muito simples: ou o Parlamento aceita as nossas condições ou não aprovaremos qualquer pagamento." É uma espécie de tudo ou nada: o CDS não aprova uma proposta truncada e que deixe de fora as condições que quis colocar inicialmente, e que o PS chumbou. E continua a líder do CDS: "Essa é a posição de princípio do CDS desde sempre. Ou o Parlamento aceita os requisitos da nossa proposta, e eles se tornam lei, ou o CDS não dará o seu voto a qualquer compromisso. Um Governo do CDS nunca faria negociações incondicionais. Para nós a primazia do interesse geral é uma condição essencial." A ser assim, o CDS tira ao executivo o argumento invocado para pôr em cima da mesa a hipótese de demissão: a obrigatoriedade da despesa acrescida que a medida, sem mais, implicaria. E tenta mudar o tabuleiro de jogo.

Cristas enviou hoje um texto às redações a explicar detalhadamente a decisão de avocação a plenário do texto do CDS e com duras críticas para o primeiro-ministro. Neste, lê-se: "Uma mentira fabricada apenas e só para criar uma crise política pode ser repetida muitas vezes, mas não é suficiente para a transformar em verdade. E que mentira é essa, mais uma, do Primeiro-Ministro? A de que o CDS juntou os seus votos à esquerda para aprovar um pagamento de muitos milhões de euros por ano para os professores, pondo em causa as contas públicas. É mentira porque a proposta do CDS era, e é, claríssima." E clarifica depois as condições expressas na proposta do CDS: "Esse pagamento só pode ser feito se estiverem reunidos os seguintes requisitos: existência de crescimento económico e garantia de sustentabilidade financeira, negociação do estatuto da carreira dos professores, incluindo a avaliação dos professores, negociação do regime de aposentações dos professores. Esses requisitos existem na proposta do CDS desde o início, foram anunciados há mais de um ano e não prescindimos deles."

Assunção Cristas defende que esta posição não fecha a porta à negociação com os professores: "Desde o primeiro dia que achámos que esta era a oportunidade certa para negociar o que há muito precisa de ser resolvido, e por isso mesmo colocámos esses requisitos na proposta e deles falamos desde o começo deste processo. Por outro lado, o crescimento económico é a nossa prioridade, e a sustentabilidade financeira o nosso limite."

A líder queixa-se do silêncio sobre as condições impostas pelo CDS: "A surpresa de ninguém se referir a estas exigências do CDS certamente tem a ver com o facto de terem sido chumbadas por todos os partidos da esquerda, inclusivamente pelo PS. Sim, eles constavam da nossa proposta, e sim, eles foram chumbados pelo PS. Se o PS os tivesse votado, se os tivesse viabilizado, não haveria crise política." No fundo, o CDS pretende enfatizar que foi o chumbo do PS às propostas do CDS que lhe permitiu encontrar um pretexto para a crise. "Os artigos são votados um a um, alínea a alínea, por isso estas exigências não constam da versão final saída da votação na especialidade. A proposta final ainda não está votada. Cabe agora aos partidos ver se estão satisfeitos com a versão final da proposta e, em plenário, votar."

Os centristas explicam que a opção de permitir a votação, artigo a artigo, em plenário, ainda é possível, "como aliás é prática parlamentar, com a avocação da norma em causa para decisão em plenário. E é isso que o CDS fará." Por fim, acusa António Costa de ter aproveitado a difícil perceção, pelo público, dos mecanismos parlamentares, para encenar uma crise: "A linguagem e o procedimento parlamentares são complexos. Foi sabendo dessa complexidade, e confiando nela, que o Primeiro-Ministro ensaiou a sua mentira. É meu dever explicar, o que de resto pode ser confirmado pela documentação parlamentar. Basta ler a nossa proposta: está lá tudo."

Resta esperar como reage o PS. Já o PSD, anunciou para hoje uma comunicação de Rui Rio, ainda sem hora marcada.