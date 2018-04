CDS acusa Governo de estar atrasado na preparação da época de incêndios

"Não está a mostrar a competência necessária. Estamos dispostos a ajudar, exigentes, mas também construtivos", defendeu o vice-presidente da bancada.

O CDS-PP acusou hoje o Governo de estar atrasado e a mostrar incompetência na preparação da próxima época de incêndios, questionando onde está a nova lei da protecção civil e a participação da Força Aérea.



"O Governo está atrasado, não está a mostrar a competência necessária. Estamos dispostos a ajudar, exigentes, mas também construtivos", defendeu o vice-presidente da bancada do CDS Telmo Correia, na abertura de uma interpelação ao Governo sobre a "preparação da próxima época de incêndios".



Telmo Correia fez uma intervenção inicial marcada pelas interrogações, questionando se "a nova lei da Proteção Civil" será "mais uma lei que fica na gaveta", sublinhando a importância daquela legislação.



"Se a nova lei não surge todo o dispositivo está à espera", declarou.



O deputado e dirigente centrista apontou também para o "grande problema de articulação" entre entidades, como o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e o dispositivo da protecção civil no aviso e socorro às populações, identificado nos relatórios aos incêndios de 2017, em que morreram mais de 100 pessoas.



Telmo Correia perguntou ainda pela concretização da participação da Força Aérea: "Quando teremos a Força Aérea? É que tudo indica que não é tão cedo, não é este ano".



Relativamente ao SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal), apontou: "nem há um levantamento das falhas, nem a cobertura de rede está assegurada".



"Em relação aos meios aéreos, o problema, ao fim de dois concursos, não está resolvido", declarou, sublinhando que os helicópteros Kamov são do Estado.



"A imagem que temos é hangar selado. Os Kamov não voam. É um espectáculo lamentável", declarou.