Cavaco Silva marca presença surpresa no Congresso do PSD

Tiago Petinga/Lusa

O ex-primeiro-ministro e ex-líder do PSD Aníbal Cavaco Silva marcou hoje presença no 41.º Congresso do partido, entrando ao som do hino do PSD e surpreendendo os congressistas, que o receberam com uma ovação.

A presença de Cavaco Silva no congresso do PSD foi anunciada pelo presidente da mesa, Miguel Albuquerque, cerca das 19:50. O líder do partido, Luís Montenegro, e o secretário-geral, Hugo Soares, acompanharam o ex-primeiro-ministro da sua viatura até ao pavilhão onde decorre a reunião, em Almada.

Ladeado pelo presidente do partido, Cavaco Silva entrou no Congresso sem prestar declarações à comunicação social.

Na sala, os congressistas, que se viraram para trás para ver a chegada, aplaudiram de pé e gritaram "Portugal/Portugal" e "PSD/PSD".

"O congresso dá as calorosas boas-vindas ao antigo presidente e ao grande estadista do século XX Cavaco Silva que muito nos honra com a sua presença. A sua ação política é sempre uma inspiração para o presente e para o futuro", declarou Miguel Albuquerque.

Sorridente, Cavaco Silva sentou-se na primeira fila, ao lado da ex-ministra social-democrata Manuela Ferreira Leite.