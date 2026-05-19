Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Portugal

Cavaco Silva distinguido hoje em Estrasburgo com Ordem Europeia de Mérito

Lusa 07:45
As mais lidas

A cerimónia decorre ao final da manhã no plenário de Estrasburgo, França com os galardoados a receberem uma medalha, uma fita de condecoração e um certificado assinado por Roberta Metsola.

O Parlamento Europeu (PE) homenageia esta terça-feira os primeiros 20 laureados com a recém-criada Ordem Europeia do Mérito, entre os quais o antigo primeiro-ministro e presidente português Aníbal Cavaco Silva.

Cavaco Silva
Cavaco Silva Sábado

Na cerimónia de entrega, durante a sessão plenária do PE, da primeira distinção europeia concedida pelas instituições da UE a indivíduos (e não organizações) com contributos excecionais para a unidade europeia, a democracia e os valores fundamentais consagrados nos Tratados da União, vão estar presentes 13 dos 20 distinguidos, entre os quais Cavaco Silva, a ex-chanceler alemã Angela Merkel, o ex-presidente polaco Lech Walesa e o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano.

A cerimónia decorre ao final da manhã no plenário de Estrasburgo, França com os galardoados a receberem uma medalha, uma fita de condecoração e um certificado assinado pela presidente do PE, Roberta Metsola, fazendo cada qual um breve discurso.

A Ordem de Mérito foi criada pelo PE em maio de 2025, para assinalar os 75 anos da Declaração de Schuman, que conduziu à criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, precursora da atual União Europeia (UE), tendo os primeiros 20 laureados sido anunciados em março passado.

A Ordem é composta por três níveis de distinção crescente (membro, membro honorável e membro distinto), tendo a mais alta distinção (também denominada insigne) sido atribuída a Merkel, Walesa e ao Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que não estará presente em Estrasburgo, enquanto Cavaco Silva foi laureado como membro honorável.

Relativamente a Aníbal Cavaco Silva, o comité de seleção, composto pela presidente do PE, dois vice-presidentes e quatro "personalidades europeias eminentes", entre os quais o antigo primeiro-ministro português e antigo presidente da Comissão Europeia José Manuel Durão Barroso, justificou a atribuição da distinção honorífica civil sobretudo pelo papel que o primeiro-ministro português entre 1985 e 1995 desempenhou na adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), mas também às "responsabilidades significativas" assumidas na negociação do Ato Único Europeu e no Tratado de Maastricht.

Tópicos Laura Português Primeiro Português Cerimónia Aníbal Cavaco Silva Pernambuco Estrasburgo Angela Merkel União Europeia Comissão Europeia Comunidade Económica Europeia Comunidade Europeia do Carvão e do Aço Parlamento Europeu
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Cavaco Silva distinguido hoje em Estrasburgo com Ordem Europeia de Mérito