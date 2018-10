José Manuel Pureza reage à SÁBADO às palavras de Cavaco Silva que acusou BE e PCP de se curvarem perante o Governo. "Cavaco queria regredir, o BE conseguiu que se avançasse", diz o dirigente bloquista.

"Não é por ser ressabiado, que nós já sabíamos que era, que Cavaco Silva diz essas coisas, é por saber que o BE tem mais poder", diz à SÁBADO José Manuel Pureza, explicando que o que fica em evidência com as palavras do antigo Presidente da República é a clivagem política entre Cavaco e os bloquistas.

"Não é apenas uma questão de carácter, é uma questão de divergência política", analisa o deputado do BE, que dá vários exemplos de momentos em que "Cavaco queria regredir e o BE conseguiu que se avançasse".

"Quando o PS queria congelar pensões e o PSD queria cortar pensões, o BE conseguiu aumentos", "quando o PS e a direita queriam flexibilizar os despedimentos, Cavaco esteve desse lado e o BE conseguiu estabilizar as relações laborais", enumera Pureza.

"Sempre que houve uma escolha entre mais justiça social, Cavaco esteve de um lado e o BE esteve do outro", resume o bloquista.

José Manuel Pureza reconhece que os avanços foram feitos "timidamente" e de "forma lenta" e admite que o caminho do apoio do BE ao Governo PS "tem contradições", mas valoriza os avanços alcançados e acusa Cavaco Silva de "ser inimigo" do que se conseguiu em termos de reposições de rendimentos e direitos.

Cavaco Silva acusou hoje em entrevista à TSF, a propósito do seu último livro de memórias, o BE e PCP de se curvarem perante o Governo de António Costa.

"Nunca que pensei que o Bloco de Esquerda e o PCP se curvassem a essa realidade com tanta facilidade", afirmou o ex-Presidente, dando como o défice como exemplo de algo que "criticavam com tanta violência no governo de Passos Coelho" e que cujo princípio, defende, acabaram por aceitar.

"A ideologia acabaria por ser derrotada pela realidade, na parte económica, que é a grande parte imposta a Portugal vinda da interdependência dos países membros da zona euro", afirmou Cavaco Silva, que hesitou em dar posse ao Governo PS precisamente por duvidar da estabilidade de uma solução que teria de ser viabilizada por BE e PCP no Parlamento.