A antiga Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, terá falado com o então ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, para demonstrar o seu desagrado face à atitude da Polícia Judiciária Militar (PJM) no caso do reaparecimento das armas furtadas em Tancos. As novas revelações foram avançadas pelo programa "Sexta às 9", da RTP, que teve acesso ao interrogatório do coronel Luís Pereira, ouvido esta quinta-feira no DCIAP.

O tenente-general Martins Pereira, antigo chefe de gabinete de Azeredo Lopes, terá contado ao Ministério Público que o ex-ministro recebeu uma chamada da ex-PGR dando-lhe conta do "enorme desagrado" com que a PJM teria "passado a perna" à Polícia Judiciária. Joana Marques Vidal terá dito ao titular da pasta da Defesa que desconfiava muito da operação desencadeada pelos militares, ao que Azeredo Lopes terá sugerido uma queixa por escrito.

De acordo com o programa da RTP, o próprio António Costa terá tido conhecimento da conversa entre Joana Marques Vidal e Azeredo Lopes. Esta sexta-feira, o primeiro-ministro disse desconhecer quaisquer queixas da PGR ou ter sido sequer informado pelo ex-ministro da Defesa acerca de memorando, que conta a encenação do reaparecimento do arsenal furtado de Tancos. "Nem através de Azeredo Lopes, nem através de ninguém", exultou.