Um padre católico e um grupo de peregrinos do Sri Lanka, que pretendiam visitar este fim de semana o Santuário de Fátima , queixaram-se à Lusa de lhes ter sido negado o visto de entrada em Portugal.Os católicos cingaleses, da diocese de Trincomalee, no leste do Sri Lanka, solicitaram o visto junto da Embaixada francesa em Colombo, no dia 4 de setembro, mas o pedido "foi rejeitado", afirmou o lusodescendente Earl Barthelot, que integrava o grupo.A Embaixada de França representa a portuguesa em Colombo, após um acordo assinado com a Embaixada de Portugal na Índia, explicou.O grupo tinha planeado aterrar no Porto na passada quinta-feira, para o início de uma viagem que passaria por Fátima - onde arranca hoje a peregrinação internacional aniversária -, mas também por Lisboa, onde os cingaleses tinham previsto visitar o Museu da Fundação Oriente, e ainda por Sintra.Perante a recusa, Earl Barthelot disse ter escrito várias vezes à Embaixada portuguesa em Nova Deli, bem como ao consulado português em Colombo, mas as representações diplomáticas "nunca responderam aos telefonemas ou e-mails", lamentou.O lusodescendente afirmou ainda ter contactado diretamente o embaixador português na Índia, o embaixador português em Banguecoque e até conselheiros das comunidades portuguesas. "Ninguém respondeu", disse.Aquando da aplicação, Barthelot garante ter enviado todos os documentos exigidos, além de uma carta-convite da Fundação Oriente e do Duque de Bragança, tendo esta última sido remetida à agência Lusa.Entre os documentos enviados à Embaixada francesa constava ainda uma recomendação da arquidiocese de Colombo, à qual a Lusa também teve acesso."Muitos católicos e não católicos, nomeadamente descendentes de portugueses, estão muito interessados em visitar Portugal pelo menos uma vez na vida (...) mas nunca antes um descendente de portugueses teve a oportunidade de lá ir, exceto eu", apontou.Earl Barthelot esteve presente, em julho, no festival "Culturas do Mundo", em Cantanhede. "Por que é que o Governo português depende da embaixada francesa? Por que é que não existe uma Embaixada portuguesa em Colombo", questionou, lamentando que "nem o Governo português nem o Governo cingalês" reconheçam os descendentes de portugueses no Sri Lanka.