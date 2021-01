A Universidade Católia Portuguesa informou os alunos que irá manter a realização dos exames de forma presencial, mas o segundo semestre vai começar de forma remota.Num email enviado à comunidade académica, a faculdade refere que irá começar, a partir da próxima semana, a disponibilizar no campus "acesso a testes rápidos de antigénios para testagem de membros da comunidade que tenham tido comprovados contactos de risco e estejam assintomáticos".No comunicado pode ainda ler-se: "Nas próximas semanas, concluem-se as avaliações presenciais do primeiro semestre, que estão a decorrer com o acompanhamento de segurança cuidado de todas as faculdades". No entanto, "as avaliações presenciais do primeiro semestre manter-se-ão nos moldes previstos até ao seu final".No entanto, e devido à situação, a reitoria da universidade decidiu "que o início das aulas do 2º semestre, em todas as faculdades da UCP, ocorrerá em modelo remoto e se manterá neste regime até ao final do período de confinamento".É ainda informado que os polos universitários de Lisboa, Porto, Braga e Viseu manter-se-ão abertos, dando continuidade à atividade de investigação.