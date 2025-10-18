Sábado – Pense por si

Catarina Martins apresenta candidatura a Belém

As eleições presidenciais portuguesas vão realizar-se no dia 18 de janeiro de 2026.

Catarina Martins, ex-coordenadora do Bloco de Esquerda, apresentou este sábado a sua candidatura à Presidência da República.

A eurodeputada referiu que “não é tarde demais, nem Portugal é pequeno para ser a voz do direito internacional do mundo” pelo que o seu objetivo é “ser a presidente que cuida da democracia”.

Catarina Martins garantiu ainda que vai continuar a lutar pelo “compromisso com a democracia” para que haja espaço para “todas as vozes”.

A corrida a Belém, com a ida às urnas marcada para 18 de janeiro de 2026, conta já com Marques Mendes, Gouveia e Melo, André Ventura, Cotrim Figueiredo, António Filipe, Joana Amaral Dias e José Eduardo Seguro como candidatos.

