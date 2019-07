Manuel Castro Almeida não é vice-presidente do PSD desde 20 de junho, dia em que enviou uma carta a Rui Rio a oficializar a saída. O sucessor deve ser anunciado no próximo Conselho Nacional.

"Formalizei a minha demissão no passado dia 19 em conversa com presidente [do PSD] e, no dia 20, formalizei a minha renúncia por escrito", assumiu ao jornal Público, sem querer explicar os motivos da decisão.

De acordo com a mesma fonte, o agora ex-"vice" de Rio já não ia às reuniões da comissão permanente e da comissão política nacional há cerca de um mês. Castro Almeida faz parte de um grupo de dirigientes que consideram que Rio está a dirigir o partido de uma maneira "demasiado centralista" e que consideram que existe falta de diálogo interno, principalmente em matérias políticas importantes.

O antigo dirigente começou a mostrar o seu descontentamento ainda antes das eleições europeias, de 26 de maio. Rio procurou demover Castro de Almeida, tendo em conta o seu peso no partido e a proximidade das eleições legislativas, que se realizam a 6 de outubro.



Manuel Castro Almeida era um dos seis vice-presidentes de Rui Rio, a par de David Justino, Elina Fraga, Isabel Meirelles, Nuno Morais Sarmento e Salvador Malheiro. Esta é a segunda baixa na direção de Rui Rio desde a sua eleição em Congresso em fevereiro de 2018, mas a primeira a dever-se a divergências políticas.





Apenas um mês depois do Congresso, o então secretário-geral do PSD Feliciano Barreiras Duarte demitiu-se, depois de notícias relacionadas com irregularidades na sua licenciatura e dúvidas sobre subsídios que recebia enquanto deputado.



Manuel Castro Almeida foi presidente da Câmara de São João da Madeira (Aveiro) entre 2001 e 2013 e secretário de Estado do Desenvolvimento Regional no anterior Governo PSD/CDS-PP liderado por Pedro Passos Coelho. Na direção de Rui Rio, assinou em representação do PSD um acordo com o Governo sobre fundos comunitários, cujo objetivo era que Portugal não perdesse fundos no próximo quadro europeu.